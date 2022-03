Positano: stella Michelin per l’Hotel Villa Franca! Grande soddisfazione per la proprietà e lo staff dell’Hotel Villa Franca di Positano. L’albergo della perla della Costiera Amalfitana, infatti, ha ricevuto la stella Michelin!

«Oggi mentre tutti eravamo impegnati per l’imminente apertura, abbiamo ricevuto una graditissima sorpresa – hanno annunciato con un post pubblicato sulle pagine social -. Ci è stata consegnata la nostra stella assegnataci dalla guida Michelin. È stata una gioia immensa giacché tutti hanno impiegato energia, passione, professionalità! Ci scusiamo per gli abiti non “istituzionali” ma non potevamo non condividere questo fantastico momento con chi ci vuole bene».

L’HVF Villa Franca, situato in posizione invidiabile su un’altura da cui sovrasta le piccole casette a mezz’aria tra le scogliere scoscese e le acque scintillanti del Mar Mediterraneo, rappresenta tutto il fascino dell’Italia più romantica. A pochi passi di distanza dal centro di Positano, con le sue pittoresche piazze acciottolate, e da due incantevoli spiagge, questo elegante tempio sulla collina permette di prendere le distanze dalla quotidianità e assorbire il fascino e lo splendore di una Costiera Amalfitana che non finisce mai di stupire. Un’aura di serenità avvolge questo angolo di paradiso italiano, dove la bellezza ammaliante dei litorali domina il panorama e i profumi di pino e agrumi inebriano l’aria.