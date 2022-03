Positano: sindaco Giuseppe Guida sui lavori a Liparlati “Procedono regolarmente con miglioramenti”

Il sindaco di Positano, Costiera Amalfitana, Giuseppe Guida ci aggiorna sui lavori a Liparlati, un pittoresco borgo del comune di Positano

“I lavori proseguono regolarmente. Ci sono stati dei lievi rallentamenti (tra l’altro ampiamente rientranti nei tempi tecnici) per prevedere ulteriori migliorie in corso d’opera che sono state opportunamente valutate e che saranno realizzate per soddisfare ulteriori esigenze rappresentateci dai cittadini di liparlati. Miglioramento della linea acque bianche e delle griglie di raccolta delle acque, addolcimento in alcuni tratti delle pendenze della strada che risulta molto scivolosa, un’estensione dell’area interessata alla posa dei cubetti in porfido, e ulteriori interventi di rifinitura e riqualificazione della strada. I disagi purtroppo sono prevedibili per un lavoro così complesso all’interno di una zona residenziale, ma allo stesso tempo lavoriamo per renderli minimi e soprattutto nell’interesse unico dei cittadini e della indicazioni e suggerimenti che dagli stessi ci sono pervenuti. Approfitto per ringraziare la famiglia Cuccaro per la disponibilità dimostrata nel rendere disponibile il passaggio nella loro scala per tutti i residenti di liparti per tutto il periodo dei lavori.”