Positano si prepara alla stagione turistica con la graduale riapertura di alberghi e ristoranti

A Positano lentamente cominciano a riaprire le attività ristorative e progressivamente anche gli alberghi. La città si risveglia dal “riposo” invernale ed è pronta ad accogliere i turisti che vorranno godere la bellezza della perla della costiera amalfitana. In questa prima domenica di marzo, nonostante il clima non particolarmente mite, in tanti hanno raggiunto la Spiaggia Grande per rilassarsi in riva al mare e prepararsi alla nuova settimana lavorativa.

Tra le attività che hanno rialzato le saracinesche il “Li Galli Bistrot” ed il “Mediterraneo”. La settimana prossima riapriranno anche altri due ristoranti storici positanesi, ovvero il “Chez Black” e “Le Tre sorelle” sulla Spiaggia Grande.