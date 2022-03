Positano, rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi: la manifestazione d’interesse.

Il Comune di Positano intende procedere ad un’indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la selezione di soggetti privati per l’attuazione di forme collaborative, anche in partenariato pubblico privato, finalizzata alla presentazione di una proposta progettuale a valere sul Bando “Attrattività dei Borghi” .

Al seguente link è possibile visionare i singoli allegati —> https://comune.positano.sa.it/avvisi-2022/

– MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AVVISO PUBBLICO PROGETTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI

– AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

– ALLEGATO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE