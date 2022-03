Positano: rifacimento della segnaletica orizzontale, divieto di sosta a partire da OGGI . Ecco dove

Positano ( Salerno ) : rifacimento della segnaletica orizzontale, divieto di sosta a partire da lunedì. L’Amministrazione Comunale di Positano, in Costiera Amalfitana, ha informato i cittadini, con la pubblicazione dell’ordinanza n.20 del 24 marzo 2022, del ripristino della segnaletica orizzontale usurata lungo Viale Pasitea, Via C. Colombo, Via Corvo, località Montepertuso e Nocelle.

Per questo motivo, vigerà il divieto di sosta, con rimozione forzata e presenza del carro attrezzi sul posto già ad inizio lavori nei seguenti giorni:

Lunedì 28 marzo 2022, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, da Viale Pasitea n. 325 (Bivio Chiesa Nuova) a Viale Pasitea . 310 (Hotel Gabbiano);

Martedì 29 marzo 2022, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, da Viale Pasitea n. 328 (Alimentari “Paradiso”) a Viale Pasitea n. 262 (Parcheggio Carpineto);

Mercoledì 30 marzo 2022, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, da Viale Pasitea n. 173 (Parcheggio Anna) a Piazza dei Mulini, ivi compreso il primo tratto d’accesso laterale di Viale Pasitea (Rampa di accesso al Depuratore) dal civico Viale Pasitea n. 29/G al civico 29/E;

Lunedì 4 aprile 2022, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, da Viale Pasitea n. 122 a tutta Via C. Colombo e lungo Via Corvo da n. 01 a Via Corvo n. 95;

Martedì 5 aprile 2022, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, da Via Gradoni (Loc. Cercole) a tutta Via Mon. Vito Talamo e Via Tagliata ed annessa Traversa 1° di Via Pestella dall’incrocio con la S.P. 425 – Via Mons. Vito Talamo – sino all’ingresso al piano terra del Campo Sportivo De Sica (Località Montepertuso):

Mercoledì 6 aprile 2022, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, Via Filippo Mandara e zona parcheggi (Località Nocelle).

