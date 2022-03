Positano, proroga della durata dei lavori in Via Santa Croce. Permangono chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta

Positano. Non sono stati completati nei tempi previsti i lavori per il rifacimento del piano carrabile in cubetti di porfido in Via Santa Croce a causa della complessità dell’intervento. Per tali motivi sono stati richiesti ulteriori 21 giorni per il completamento delle opere.

Il Comune di Positano – con ordinanza n. 18 del 24.03.2022 – dispone la chiusura al traffico veicolare di Via Santa Croce – Via Liparlati, dalla Traversa di Via G. Marconi adiacente al Civico n. 168 (salita Cimitero) dalle ore 18.00 di venerdì 25 marzo 2022 alle ore 18.00 di venerdì 15 aprile 2022.

Per lo stesso periodo temporale ordina, altresì, l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, su ambo i lati di tutta Via Santa Croce – Via Liparlati dalla Traversa di Via G. Marconi adiacente al civico n. 168.