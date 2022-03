Positano, Piazza dei Mulini si veste di giallo per la Festa della Donna

Positano dedica un pensiero a tutte le donne con una bellissima installazione nella centrale Piazza dei Mulini. Dopo l’albero di Natale ed il cuore in occasione di San Valentino, arriva ora un’esplosione di rose gialle che illuminano uno dei punti nevralgici della città verticale, ingresso per la stradina che conduce alla Spiaggia. Un omaggio in occasione del prossimo 8 marzo voluto dalla sensibilità dell’amministrazione comunale e che certamente diverrà oggetto di tantissimi selfie che in questi giorni positanesi e turisti scatteranno in ricordo di questa giornata dal grande valore storico.

Un plauso al sindaco Giuseppe Guida che in ogni occasione importante riesce a rendere ancora più bella la città.