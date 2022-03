Positano: oggi 24 marzo l’incontro tra Confcommercio e le attività del territorio. Vespoli “Segnali positivi per la stagione turistica”

Positano ( Salenro ) : il 24 marzo l’incontro tra Confcommercio e le attività del territorio. Oggi giovedì, 24 marzo 2022, alle ore 10.30 a Positano si terrà un incontro tra Confcommercio e tutte le attività del territorio, per far conoscere le opportunità che si possono ottenere associandovisi.

Presenti la dottoressa Annarita Colasante e l’ingegnere Ruggiero Brogna, per spiegare e far capire quanto è importante l’associazionismo oggi, ancora di più in un momento particolare come quello che stiamo vivendo, in seguito a due anni di pandemia e con una guerra alle porte di casa nostra . La Confcommercio, la quale raggruppa varie sigle, da Federalberghi a SIB a Fipe, e tutta una serie di servizi ed opportunità che possono avere gli associati.

Per l’amministrazione di Giuseppe Guida il consigliere ed imprenditore turistico Giuseppe Vespoli “Ci sono molti segnali positivi per la stagione turistica”

In effetti, come Positanonews ha potuto riscontrare con un sondaggio, americani, canadesi, israeliani e in genere il turista straniero sta tornando, Pasqua e maggio con il pienone, al momento la guerra fra Russia e Ucraina è vista lontana, speriamo che finisca al più presto.