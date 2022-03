Positano, Mobility Amalfi Coast: ecco i nuovi orari del trasporto pubblico

Si aggiornano gli orari della Mobility Amalfi Coast, l’ente che gestisce il trasporto pubblico locale a Positano, in costiera amalfitana, e la collega con i paesi limitrofi e le sue frazioni. Gli orari – tabelle in calce – entrano in vigore da domani, venerdì 1 aprile e resteranno fino al 12 giugno, con i collegamenti sia della linea interna, che tra Positano e Praiano e la frazione di Nocelle. Ricordiamo che i biglietti possono essere acquistati nei vari esercizi commerciali autorizzati alla rivendita oppure a bordo del mezzo pagando un piccolo sovrapprezzo. Foto 2 di 2