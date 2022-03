Positano, mamma con due bambini arriva in fuga dalla guerra in Ucraina cerca casa . Intanto oggi è partito il primo carico di aiuti raccolto dal Comune di Positano e inviato presso il Centro di Raccolta di Sant’Agnello dove da Sorrento e la Penisola Sorrentina stanno inviando materiale in Ucraina

Intanto nella perla della Costiera amalfitana la comunità ucraina sta cercando di organizzarsi per i profughi ( solo donne e bambini, gli uomini sono costretti a rimanere per combattere )

“Il lavoro lo troviamo subito, noi donne ucraine siamo abituate a lavorare duro e lavorare bene, il problema è trovare uno spazio, anche provvisorio, per il momento che finisca questa guerra. In questo momento questa mia cugina si trova in Polonia sta cercando di arrivare qui con mezzi di fortuna, spero non gli succeda niente, ma di certo era più a rischio li ”

La raccolta riprende lunedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 nella Sala Andrea Milano.

La richiesta si concentra su medicinali e derrate alimentari, in particolare cibi pronti da mangiare. Aggiungiamo anche cibo per animali. Stop ad abiti e coperte.

Ecco i farmaci che possono servire: antidolorifici, antibiotici, antinfiammatori, vitamine e integratori, garze, bende e cerotti, disinfettanti, siringhe e lacci emostatici, prodotti per bambini.

Si dovrebbe cercare un luogo dove ospitarli in Costa d’Amalfi