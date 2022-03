Positano, lavori agli impianti elettrici: il 21 marzo stop energia elettrica

Positano: giovedì 17 febbraio interruzione della fornitura elettrica. Enel Distribuzione comunica che lunedì 21 marzo 2022, a partire dalle ore 9.30 e fino alle ore 16.30, in alcune zone del Comune di Positano, la fornitura di energia elettrica verrà interrotta per effettuare dei lavori sugli impianti.

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

– v cappella montep sn, sn. 27b. da 27d a 27e. 33. 63. 69. 73

– v tagliata montep sn, da 1 a 5, 9

– v selva montepert sn, 9

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500. Vi ringraziamo per la cortese collaborazione.