Positano, l’attacco delle opposizioni sui lavori della rampa per il cimitero a Liparlati

Positano, Costiera amalfitana. L’opposizione , il gruppo “Super Positano” guidato da Gabriella Guida, attacca sui lavori di Liparlati con un post sui social network “L’amministrazione ha impegnato 59 mila e 800 euro per il rifacimento dei cubetti in porfido dell’accesso della rampa che porta al cimitero, i lavori li sta facendo la ditta Acistrade di Sant’Arpino ( Caserta, unica partecipante che dovrebbe finire entro 120 giorni . La strada è con l’accesso chiuso dal 14 febbraio, lo stato dei luoghi e dei lavori sono in abbandono con lavori fermi da giorni e non può passare neanche ambulanza e carro funebre “.

Rampa di Liparlati e Via per il Cimitero di Positano le considerazioni di Positanonews

Positanonews sentirà subito l’amministrazione Guida per approfondire la vicenda e confrontarsi con tutte le parti in causa, ma come direttore del giornale voglio fare una considerazione personale .

In realtà la rampa non ci sarebbe dovuta neanche essere, è l’inizio di una opera incompiuta, la strada per il cimitero, ora raggiungibile solo dopo almeno venti minuti a piedi inerpicandosi sulle scalette, cosa impossibile a persone con disabilità o molto anziane. Ogni volta che vediamo questa rampa ci viene l’amaro in bocca, lo vediamo come uno sfregio fatto al paese e al bellissimo quartiere storico, è stata una scelta scellerata quella di cominciare questa strada, oggetto di campagna elettorale per almeno mezzo secolo. Solo oggi si è trovata una soluzione con un project financing affidato dal Comune alla ditta Gemar di Fabrizio Gargiulo che sta realizzando, con parcheggi interrati, un ascensore che arriverà a pochi passi dal nostro bellissimo , ma al momento difficilmente raggiungibile, cimitero.