Positano: l’associazione diportisti parte con il piede giusto.

I positanesi sono un popolo profondamente legato al proprio mare, possiamo dire che nel loro sangue scorra più acqua salata che sangue. E’ in quest’ottica che nasce a Positano l’Associazione diportisti “Mare libero”, con l’intento di tutelare questa nostra straordinaria ricchezza e di rappresentare quanti vivono il nostro mare con amore e rispetto mossi solo da finalità sportive e ludiche. Ieri sera si è tenuta una riunione fondamentale verso il cammino che porterà alla nascita di questa nuova Associazione. Si sono iscritti i primi venticinque soci fondatori e sono stati nominati gli organi direttivi. Il presidente sarà un giovane, Roberto Di Donato tra i primi e più tenaci sostenitori di questa iniziativa, Vicepresidente invece sarà Mario Attanasio, veterano del mare, che porterà all’interno dell’Associazione tutta la sua esperienza ed autorevolezza, Il ruolo di segretario è stato affidato a Paolo Marrone a cui toccherà il delicato compito di verbalizzare tutti i dibattiti e le decisioni che scaturiranno all’interno dell’assemblea. Il consiglio direttivo è poi completato da altri tre soci: Nunzio Di Costanzo, Daniele Esposito e Manlio Meroni. Ricordiamo che per far parte di questa Associazione non viene richiesto obbligatoriamente il possesso di un natante, mentre invece bisogna essere residenti a Positano. L’adesione di nuovi soci però non si è conclusa con la riunione di ieri, si è infatti deciso di organizzare un nuovo incontro sabato 5 marzo alle ore 10.30 presso i locali dell’azienda alla Spiaggia grande, dove ci si potrà iscrivere muniti di documento e C.F. firmando l’Atto costitutivo e lo statuto e versando la quota di iscrizione di 20,00 euro. La possibilità di entrare a far parte dell’Associazione comunque sarà sempre aperta anche in futuro facendone specifica richiesta scritta al Consiglio direttivo.