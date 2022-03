Positano, l’Asilo Luigi Rossi ha aderito alla Giornata mondiale dell’acqua

Positano , Costiera amalfitana ( Salerno ) . Una goccia … tante gocce. In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, che si celebra oggi 22 marzo, è stata promossa da Green Cross Italia la campagna per il risparmio idrico SALVA LA GOCCIA.

Ad essa ha aderito l’Asilo Luigi Rossi per sensibilizzare i piccoli alunni su un tema così importante, anzi vitale: preservare il bene più prezioso che esiste, cioè l’acqua.

Nella settimana dal 15 al 22 marzo i bambini sono stati coinvolti in attività mirate alla scoperta dell’utilità dell’acqua e soprattutto alla conoscenza delle buone pratiche antispreco. Stimolati con storie, video e scenette, i piccoli hanno sperimentato come attuare il risparmio idrico impegnandosi concretamente nel correggere comportamenti sbagliati e nel mettere in pratica quelli corretti, facendo così un primo piccolo passo verso l’acquisizione di buone abitudini sull’uso dell’acqua.

Facciamo un passo indietro: è il 25 settembre 2015, i 193 Paesi membri dell’ONU adottano la cd. “Agenda 2030” con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Suistainable Development Goals, SDGs); obiettivi che gli Stati membri si sono dichiarati disposti a raggiungere insieme entro il 2030.

È appunto in tale delicato tema e lodevole scopo che si inserisce il percorso didattico seguito dai giovanissimi alunni della Luigi Rossi; percorso che riflette appieno l’intento cui mira il cd. “Obiettivo 6” dell’Agenda ONU 2030: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie.

Coadiuvati dagli insegnanti e collaboratori, i bambini hanno imparato il “valore culturale dell’acqua”; trattasi di un passo fondamentale verso lo sviluppo sostenibile perché l’obiettivo del mantenimento della quantità e della buona qualità dell’acqua per garantire uno sviluppo corretto e sostenibile lo si può raggiungere solo se sapremo ben valutare le risorse e le riserve idriche, gestirle correttamente e proteggerle dall’inquinamento.

Si ringraziano sentitamente l’assessore Anna Celentano per la partecipazione all’iniziativa ed il sindaco Guida che ha inviato i suoi saluti.