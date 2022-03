Positano: “La Serra” si conferma una dell’eccellenze culinarie nella guida 2022 dell’Identità Golose

Positano: si conferma una dell’eccellenze culinarie nella guida 2022 dell’Identità Golose.

Come ogni anno immancabile la presenza della cucina della nostra Costiera Amalfitana sulla guida dell’Identità Golose. Tra le eccellenze leggiamo della cucina La Serra dell’hotel Le Agavi della perla della nostra Costiera, Positano.

“La cucina de La Serra al magnifico hotel Le Agavi è a nostro giudizio una perfetta declinazione di come proporre una grande tavola in una struttura a cinque stelle, frequentata spesso da un pubblico internazionale, tenendo altissima l’asticella della qualità.

Il merito va suddiviso tra due persone, oliatissima coppia sia nella professione che nella vita. Lei è Nicoletta Gargiulo, cortese e affabile, un asso dell’accoglienza il cui sorriso stempera la grande competenza professionale; lui è Luigi Tramontano, classe 1980, figlio d’arte, un percorso professionale che indurrebbe a ritenerlo il classico chef “da-cinque-stelle-lusso”, che significa spesso una cucina piaciona e golosa ma anche a volte stereotipata, persino banale, in certi casi addirittura troppo ricca, dall’eleganza smarrita.

Invece a Le Agavi chef & consorte hanno pensato a un modello diremmo inappuntabile: giù a mare il ristorante Remmese, cucina fresca e di prodotto, ben realizzata e ottimamente pensata. Come quella de La Serra, l’indirizzo gourmet più in alto: qui Tramontano sorprende per la sua capacità di donare un’anima ai piatti; non mette in scena la stanca riproposizione di stilemi abusati, bensì una loro versione delicata, armoniosa, equilibrata, «dopo il primo boccone, il cliente deve desiderare il secondo. Se si eccede all’inizio, il palato si stanca». Concetto che racconta anche in quest’altro modo: «Mio padre Antonio mi ha trasmesso il mestiere. E mi dice sempre: “La cosa bella è quando i commensali si alzano da tavola e stanno bene, sazi ma non appesantiti”». Regola troppe volte ignorata.”