Positano / Kiev, anche il nostro Alessio Fusco fra i giornalisti di guerra in Ucraina. Dalla perla della Costiera amalfitana a Milano sulle reti Fininvest il nostro amico Alessio Fusco si sta facendo sempre più strada nel giornalismo televisivo, prima il Covid ( era fra i corrispondenti presenti a Codogno alla ricerca del paziente zero per il Coronavirus Covid – 19 ) poi ora la guerra con l’invasione della Russia . Complimenti sempre Alessio e Ad Maiora