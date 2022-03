Positano: interruzione idrica lunedì 07 Marzo. L’Ausino comunica che per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica nel Comune di Positano LUNEDI’ 07 MARZO dalle 9:00 alle 16:00 si sospenderà l’erogazione idrica nelle zone di VIA ARIENZO e di VIA LAURITO. Si ringrazia per la collaborazione.