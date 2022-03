Positano, costiera amalfitana. Intorno alle 19.00 id oggi si è registrato un incidente stradale in località Garitta, inizialmente si pensava che era un sinistro chea aveva visto coinvolti un’autovettura ed un motociclo. Non si conosce ancora l’esatta dinamica del sinistro anche se sembra vi sia stato un colpo di sonno. Sul posto polizia municipale, carabinieri di Positano e Amalfi, 118 con l’ambulanza pronta ad arrivare all’ospedale di Castiglione di Ravello. Traffico rallentato per i tanti che si dirigono verso Piano di Sorrento e la Penisola sorrentina per la via di ritorno per la maggior parte a Castellammare di Stabia per immettersi sull’autostrada A3 Napoli – Salerno . Grazie per le foto in esclusiva per Positanonews alla nostra A.C.