Positano, in tanti hanno affollato la spiaggia per godersi una giornata di sole. Aperti Buca, Tre Sorelle, Black con Capricci e La Cambusa

Positano. Dopo il freddo dei giorni scorsi questa mattina un bellissimo sole ha regalato delle temperature piacevoli che hanno fatto assaporare un anticipo della primavera oramai alle porte. Ed in tanti ne hanno approfittato per godersi qualche ora all’aria aperta raggiungendo la Spiaggia Grande per respirare il profumo del mare e lasciarsi cullare dal rumore delle onde. Un momento di relax prima di cominciare una nuova settimana lavorativa, quasi un modo per “ricaricare le batterie” e riprendere energia. Dopotutto lo spettacolo dell’azzurro del mare resta una delle esperienze più belle da vivere anche nel periodo invernale quando la spiaggia si presenta in tutta la sua bellezza e tranquillità regalando emozioni da assaporare in pieno. Aperti Buca, Tre Sorelle, Black con Capricci e La Cambusa, questi ultimi due aperti per tutto l’inverno, insomma è aperta la stagione turistica della perla della Costiera amalfitana e giorno per giorno apriranno tutti i ristoranti e gli alberghi, personale permettendo, perchè il problema principale che ci viene riferito è proprio la mancanza di personale. Fra i cinque stelle segnaliamo l’apertura dell’hotel Le Sirenuse a fine mese con la settimana benessere, con scrittori, fatta di momenti di relax, yoga, massaggi, e cultura. La speranza di tutti è la fine di questa guerra