Positano, il plauso dell’amministrazione per il successo della giornata introduttiva dello stage di Arti Sceniche

Il Comune di Positano esprime la propria soddisfazione per il successo dell’introduzione allo stage di Arti Sceniche: «Grande partecipazione alla giornata introduttiva dello stage di Arti Sceniche tenutosi ieri pomeriggio presso la Sala A. Milano del Comune di Positano.

È stato emozionante vedere tanti bambini, incuriositi dalle varie discipline che sono state dimostrate dagli insegnanti professionisti. Dal canto al ballo, dalla recitazione alla scrittura creativa, con l’incredibile dimostrazione della scherma scenica, che ogni volta incanta con la sua peculiare unicità.

“La Scuola di Arti Sceniche rappresenta un’importante opportunità per la nostra comunità – dichiara il Sindaco Dott. Giuseppe Guida – perché sarà uno scrigno di formazione aperta a tutti, gratuita e senza limiti di età”.

Continuiamo a fornire strumenti concreti per la crescita dei nostri giovani, con lo scopo di ricreare sempre ulteriori novità e momenti di confronto, ma allo stesso tempo dare modo all’intera cittadinanza di prendere parte ad un ambizioso progetto che spazierà nell’ampio mondo dell’arte e della cultura».