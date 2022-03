Positano: il cordoglio a New York per la perdita di Aniello Rianna

La città di Positano perde un suo concittadino oltreoceano: si tratta di Aniello Rianna, cittadino con origini di Positano ma residente a Nesconset, New York. Non appena giunta notizia, gli abitanti della città verticale hanno espresso il loro cordoglio sui social per i famigliari di Aniello. La notizia si apprende da sua nipote, Maria Rianna, che scrive: Sono uniti, i fratelli e le sorelle stanno insieme. Zio, sarai accolto con una grande festa e amore. Ci mancherai, ma ci consola sapere che sei insieme a loro. Anche Giuseppe Guarracino ricorda suo zio Aniello: Un altro pezzo della mia famiglia ha lasciato questo mondo per uno migliore, dove sicuro non sarà solo ma circondato dall’amore dei suoi genitori, fratelli e sorelle. Sarai sempre nel mio cuore. Ciao zio Aniello, riposa in pace. Sono immediatamente piombati messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia Rianna per la perdita del caro Aniello. La redazione di Positanonews formula le più sincere condoglianze alla famiglia.