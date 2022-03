Positano, il comune con il MAR e l’Istituto L. Porzio alla Borsa del Turismo Scolastico

Il Comune di Positano sarà presente con il MAR alla Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica che si terrà presso il Parco dell’Ex Real Polverificio Borbonico del Parco Archeologico di Pompei, dal 31 Marzo al 3 Aprile. La BITUS rappresenta una vetrina internazionale unica dedicata al mondo del Turismo Scolastico ed è senza dubbio un’importante occasione sia per la Villa Romana, per avere ancora una volta l’opportunità di essere presente tra i vari espositori per divulgare le peculiarità racchiuse all’interno del sito archeologico, ma al contempo anche un’occasione di formazione e apprendimento per gli alunni intesa come “Didattica fuori dalla classe”. A tal proposito, il giorno 1 Aprile anche la Scuola di Positano, L. A. Porzio sarà presente all’evento con una delegazione scolastica. Gli alunni avranno così la possibilità di entrare in stretto contatto con tutti gli espositori presenti, partecipare al ricco programma di incontri, con workshop, dibattiti e laboratori all’aria aperta. Il comune di Positano continua ad essere presente per i ragazzi per fornire loro il massimo supporto.