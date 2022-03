Positano, il 25 marzo 36 giovani riceveranno il Sacramento della Confermazione ed insieme si pregherà per la pace

Positano si prepara a vivere un momento di fede comunitaria molto forte. Nella giornata del 25 marzo, solennità dell’Annunciazione del Signore, 36 giovani della comunità positanese riceveranno il Sacramento della Confermazione. Al termine della celebrazione Eucaristica, in comunione con il Santo Padre e con tutta quanta la Chiesa, l’Arcivescovo reciterà la preghiera di consacrazione dell’Ucraina e della Russia alla Madonna.

Il parroco di Positano Don Danilo invita tutti ad unirsi spiritualmente a tale evento attraverso la diretta Facebook: «Rivolgiamoci a Maria Regina di pace così come siamo soliti fare nei casi urgenti affinché ottenga il dono della pace per l’umanità intera. Preghiamo, infine, per i nostri giovani affinché, illuminati dallo Spirito, siano generosi come Maria nel dire il loro “si” a un Dio che compie cose straordinarie nella vita».