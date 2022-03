Positano: il 24 marzo l’incontro tra Confcommercio e le attività del territorio. Il prossimo giovedì, 24 marzo 2022, alle ore 10.30 a Positano si terrà un incontro tra Confcommercio e tutte le attività del territorio, per far conoscere le opportunità che si possono ottenere associandovisi.

Saranno presenti il presidente di Federalberghi, Giuseppe Gagliano (proprietario del Tritone), la dottoressa Annarita Colasante e l’ingegnere Ruggiero Brogna, per spiegare e far capire quanto è importante l’associazionismo oggi, ancora di più in un momento particolare come quello che stiamo vivendo, in seguito a due anni di pandemia e con una guerra alle porte di casa nostra.

Spiegheranno in realtà cos’è Confcommercio, la quale raggruppa varie sigle, da Federalberghi a SIB a Fipe, e tutta una serie di servizi ed opportunità che possono avere gli associati.