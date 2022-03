Positano, guerra danneggia il turismo? Ambrogio Carro: “Mi preoccupa altro” – INTERVISTA

Quanto si perde dal turismo russo? È la domanda che la nostra redazione si è posta ed ha deciso di sottoporre all’imprenditore Ambrogio Carro di Positano, nonché commissario in Costa d’Amalfi dell’associazione di promozione turistica Federcomtur.

Conflitti in Ucraina: ripercussioni sul turismo?

Il conflitto tra Ucraina e Russia ha destabilizzato ormai da una settimana gli equilibri europei e mondiali, fino a causare ripercussioni non indifferenti sul turismo e l’economia dei due paesi coinvolti. Intanto molti stati europei – tra cui proprio l’Italia – ha sbarrato le porte ai voli provenienti dalla Russia. Dunque fino a che punto inciderà la mancanza di turisti russi o del nord Europa per un turismo come quello di Positano e della costiera amalfitana?

Turisti dall’America, ma abbiamo altre preoccupazioni

Il riferimento turistico nostro era ed è sempre quello americano, quindi l’incidenza delle presenze russe è limitata – dice Carro. Quello che preoccupa, secondo me, sono le conseguenze che si possono avere. Cioè se il conflitto si allarga e si ampliano le difficoltà. Bisogna vedere come lo percepiscono dall’altra parte del mondo. E su questo abbiamo approfondito nei paragrafi che seguono proprio con le dichiarazioni di Ambrogio.

Paura oltreoceano per la guerra

Io al momento ho visto che c’è stato un raffreddamento dal momento in cui è scoppiata la guerra – dice Ambrogio sulle prenotazioni turistiche nel nostro territorio. Ora le prenotazioni stanno aumentando, quasi tutte le strutture sono piene. Bisogna capire che succederà. Ho parlato con qualcuno che ha contatti con chi gestisce gli alberghi a cinque stelle. In America il conflitto in Ucraina viene visto come il conflitto in Europa, quindi c’è una certa paura nell’affrontare il viaggio.

Risorse energetiche a rischio

Mi preoccupa il problema energetico. Sostiene fermamente Ambrogio. Senz’ombra di dubbio non è un problema da sottovalutare, dal momento in cui le principali risorse isto che la Russia che soddisfa il 38% del fabbisogno italiano del gas. Intanto sulla vicenda è intervenuto il Premier Mario Draghi per tranquillizzare gli italiani: Dobbiamo procedere spediti sul fronte della diversificazione, per superare quanto prima la nostra vulnerabilità e evitare il rischio di crisi future.