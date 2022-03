Positano, Costiera amalfitana. E’ stato un successo la presentazione della scuola di teatro che ha visto l’aula consiliare Milano piena con tanta partecipazione anche da parte dei giovani. Tante le cose da raccontare che poi Positanonews riprenderà in dettaglio. Il sindaco Guida ha annunciato anche il coinvolgimento degli artisti locali e , inoltre, c’è stato anche un contatto con il prestigioso Giffoni Film Festival . La Nuova Scuola di Teatro, fortemente voluta dal sindaco Giuseppe Guida e dal consigliere Giuseppe vespoli, sarà un’occasione di crescita e aggregazione, dove si affronteranno gli aspetti peculiari dell’arte, partendo dalla musica e il canto, la recitazione, la danza e il movimento, scrittura creativa e altro ancora, fra cui , appunto, la scherma scenica .

Le lezioni inizieranno a fine aprile, avranno cadenza settimanale e saranno proiettate alla messa in scena di un vero e proprio spettacolo finale dove tutti si esibiranno, non solo nella perla della Costiera amalfitana , ma anche in altri Teatri a livello Nazionale.

“Un sentito ringraziamento a tutti coloro che saranno impegnati in tale progetto” dicono Giulia Talamo per la Direzione Artistica e ad Ario Avecone per la Regia Teatrale .

Da lunedì sarà possibile iscriversi e frequentare gratuitamente i corsi seguendo la pagina facebook di Vicoli in arte con tutti i dettagli

E le location? “Sarà l’aula consiliare, per scrittura creativa, poi la Pinacoteca e Piazza dei Racconti per la scherma scenica, ovviamente le informazioni poi verranno fornite in maniera dettagliata ai partecipanti”, ci spiega il sindaco

Un bellissimo pomeriggio vivace apprezzato da tutti i presenti e abbiamo scoperto anche le virtù canore del primo cittadino. Un modo anche per affrontare con ottimismo e positività questo periodo che abbiamo apprezzato .