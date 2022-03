Positano, fiamme per pulizie all’ex campetto di tennis dietro il garage Mandara, non era un incendio. Decine di segnalazioni nella redazione di Positanonews questa sera, ma per fortuna non era un altro incendio, dopo quello di Maiori in Costiera amalfitana. Insomma allarme rientrato , questo per tranquillizzare tutti. Intanto, purtroppo, dall’altro versante della Costa d’ Amalfi, a Maiori, l’incendio sul Sentiero dei Limoni continua anche questa notte.