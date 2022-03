Positano e Praiano, il Safer Internet Stories dell’Istituto Comprensivo “Lucantonio Porzio”

Il Safer Internet Stories è un progetto inserito all’interno dell’iniziativa Safer Internet Day, svolto martedì 8 febbraio 2022, che invita gli studenti e i docenti a svolgere laboratori creativi di digital storytelling ispirati ai temi suggeriti dall’edizione di quest’anno. Il nostro Istituto ha scelto di approfondire la tematica di cittadinanza digitale: Essere gentili e rispettosi verso gli altri online (ma anche offline!), in linea con la progettualità prevista dal modello Senza Zaino a partire dalla scuola dell’infanzia.

Le scuole sono state accompagnate nella progettazione dalle Équipe Formative Territoriali, le quali hanno predisposto le schede guida per la realizzazione dei laboratori. Tra queste: Audio_Lab Storie da ASCOLTARE per un internet migliore, modalità scelta sia dai docenti dell’infanzia che della primaria del nostro istituto, che prevede la realizzazione di mini podcast. A partire dalla domanda stimolo Tanto gentile e tanto bella par la voce mia… Quando?, i bambini hanno realizzato poesie, filastrocche, scioglilingua e racconti intorno ai toni modi e parole della gentilezza.

Scuola dell’infanzia

La scuola dell’infanzia ha realizzato un componimento in rima narrata dai bambini dei tre plessi.



Le classi quinte della primaria di Positano hanno utilizzato un padlet per raccogliere i propri podcast ed hanno reinterpretato il logo dell’iniziativa.



Anche gli alunni della V A di Praiano hanno raccolto i loro podcast in un unico ambiente.