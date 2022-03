Positano, Don Raffì Celentano presenta il suo libro “La chiesa di S. Maria di Positano”

Positano. Giovedì 31 marzo, alle ore 10.30, presso la Sala Comunale “Andrea Milano” ci sarà la presentazione del libro “La chiesa di S. Maria di Positano” a cura di Don Raffì Celentano. Un volume scritto anni fa che racchiude un importante lavoro di ricerca in cui emergono storia e aneddoti della Chiesa Madre.

Don Raffì sarà ben lieto di condividere con la nostra comunità questa sua esperienza.

Un appuntamento imperdibile ed un libro da leggere per conoscere la storia di uno dei simboli più famosi di Positano: la chiesa di Santa Maria Assunta.

Secondo la tradizione storiografica l’edificio religioso, originariamente consacrato a San Vito, deve la sua edificazione ai monaci benedettini che si trovavano in un piccolo monastero vicino al centro urbano della Positano medievale: alcuni documenti ne testimoniano l’esistenza già a partire dal X secolo.

Se diamo ascolto invece alle credenze popolari questo luogo di culto nacque più tardi, nel XII secolo, in occasione dell’arrivo nel paese di una piccola barchetta di monaci che portavano con loro un’icona bizantina: la stessa che, durante una tempesta, intimò i religiosi di fermarsi lì pronunciando l’ordine “posa, posa!”. A seguito di questo evento miracoloso la popolazione decise di erigere una nuova chiesa, la stessa che si può vedere ancora oggi.