Positano , domani open day per la scuola di Teatro, le anteprime di Positanonews sulla “Scherma scenica”

Jacopo Siccardi ( Jacopo Jack Siccardi ) è stato il protagonista della nostra breve anteprima su una delle discipline della Scuola di Teatro che si inaugurerà domani Sabato 12 Marzo alle 16:30 presso la Sala A. Milano , dove si terrà l’Open day della Scuola di Arti Sceniche e Scrittura Creativa, che aprirà la nuova edizione di Vicoli in Arte, uno stage che vedrà fra le varie discipline quella che ci ha incuriosito di più.. La scherma scenica, cosa c’entra il combattimento con la spada con il teatro? Invece è davvero interessante e di grande effetto, infatti vedere un combattimento sul palco è qualcosa di emozionante ed empatico e a insegnare c’è Jacopo Siccardi originario di Torino che oltre a essere un bravo attore, molto eclettico, con abilità musicali e canore oltre che coreutiche, è stato anche uno schermidore per oltre una decina d’anni, ottenendo anche degli ottimi risultati “Non è la stessa cosa della competizione sportiva, la scherma scenica deve rispondere ad alcune regole legate al teatro.. ” , ma ascoltiamo la breve intervista fatta nella nostra redazione , per il resto vi invitiamo tutti a domani .

La Nuova Scuola di Teatro, fortemente voluta dal sindaco Giuseppe Guida e dal consigliere Giuseppe vespoli, sarà un’occasione di crescita e aggregazione, dove si affronteranno gli aspetti peculiari dell’arte, partendo dalla musica e il canto, la recitazione, la danza e il movimento, scrittura creativa e altro ancora, fra cui , appunto, la scherma scenica .

Le lezioni inizieranno a fine aprile, avranno cadenza settimanale e saranno proiettate alla messa in scena di un vero e proprio spettacolo finale dove tutti si esibiranno, non solo nella perla della Costiera amalfitana , ma anche in altri Teatri a livello Nazionale.

“Un sentito ringraziamento a tutti coloro che saranno impegnati in tale progetto, a Giulia Talamo per la Direzione Artistica e ad Ario Avecone per la Regia Teatrale – scrivono gli organizzatori -. Non resta che darci appuntamento a Sabato”. Domani tutti i particolari in cronaca, come si suol dire, e speriamo che il mondo raggiunga presto la pace .