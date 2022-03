Positano: divieto di sosta in via Carlo Attanasio fino a sabato 19 marzo. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è in vigore a partire da lunedì 28 febbraio e fino a sabato 19 marzo 2022, il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli in ambo i lati della carreggiata, in via Carlo Attanasio (ingresso campo sportivo di Montepertuso), al fine di consentire i lavori presso il campo V. De Sica.