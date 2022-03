Positano, crisi Ucraina-Russia: gli effetti sul turismo secondo Carlo Cinque dell’hotel “Il San Pietro”

Positanonews sta raccogliendo quante più opinioni possibili dai principali operatori del turismo di Positano e della costiera amalfitana. Dopo aver ascoltato le parole del commissario di FederComTur Ambrogio Carro (intervista integrale in basso), abbiamo chiesto un parere anche a Carlo Cinque, imprenditore e titolare di uno degli alberghi più rinomati della costiera amalfitana, “Il San Pietro” di Positano.

Secondo Carlo Cinque, finché ci sarà la guerra saranno impossibilitati a venire direttamente dalla Russia ma verranno quelli che risiedono fuori dalla Russia. Cinque poi ritiene che la presenza russa a Positano, anche se importante qualitativamente, non ha mai superato le poche unità percentuali per cui non si può definire strategica – come definisce gran parte degli albergatori costieri. I problemi maggiori che ci deriveranno da questa guerra in atto, che tutti speriamo possa cessare al più presto, saranno molteplici e di altra natura e il calo dei turisti russi, almeno per Positano, non è tra le maggiori preoccupazioni – ha concluso Cinque.