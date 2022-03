Positano, convocato oggi il consiglio comunale. Convenzione con Piano di Sorrento e gestione rifiuti i temi

Nella perla della Costiera Amalfitana al centro del consiglio comunale di oggi c’è la convenzione con Piano di Sorrento per un progetto per il pnrr e soprattutto la problematica dei rifiuti che dovranno essere gestiti in maniera Consorziale situazione molto complessa e delicata

Positano, il sindaco Giuseppe Guida avvisa la popolazione che il Consiglio Comunale si riunirà oggi il giorno 29 marzo 2022 alle ore 10.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 30 marzo 2022 alle ore 10.00 nella sala consiliare “Andrea Milano” dell’edificio comunale per deliberare sull’ordine del giorno. La riunione si terrà in seduta pubblica nel rispetto delle vigenti misure in materia di “Green Pass” e di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Ecco i punti all’ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

2. Approvazione della convenzione ex art. 30 D.Lgs, n. 267/2000 tra i Comuni di Piano di Sorrento e Positano per l’attuazione dei progetti di rigenerazione urbana.

3. Sub ambito distrettuale “Costa d’Amalfi” – Approvazione schema di convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000

4. Atto di indirizzo SAD “Costa d’Amalfi” inerente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani