Positano: consegnato il primo carico del materiale donato presso il Centro di Raccolta di Sant’Agnello. Riportiamo di seguito le parole dell’Amministrazione Comunale di Positano, in Costiera Amalfitana:

Stamattina abbiamo consegnato il primo carico del materiale donato presso il Centro di Raccolta di Sant’Agnello.

Grazie di cuore ai tanti che hanno partecipato!

La raccolta riprende lunedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 nella Sala A. Milano.

La richiesta si concentra su medicinali e derrate alimentari, in particolare cibi pronti da mangiare. Aggiungiamo anche cibo per animali. Stop ad abiti e coperte.

Grazie alle diverse Amministrazioni della Penisola per il prezioso contributo e fattiva collaborazione.