Positano, Comune: riconfermato Ponticorvo all’Edilizia Privata e Area Vigilanza.

Con decreto sindacale n. 01 del 31.031022 si è provveduto alla Nomina dei Responsabili e titolarità incarichi di Posizioni Organizzative.

Si interpellavano rispettivamente il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva — LL.PP, ing.Raffaele Fata e il Responsabile dell’Area Amministrativa, dott. Luigi Calza, in ordine alla disponibilità ad assumere la titolarità ad interim rispettivamente dell’Area Tecnica Edilizia Privata e dell’Area di Vigilanza. Questi fanno però comunicato in una nota l’impossibilità ad assumere la titolarità delle suddette posizioni.

Quindi il Sindaco Giuseppe Guida, ritenuto di non poter, allo stato, individuare altra soluzione se non quella di confermare l’attuale assetto delle Posizioni Organizzative, in applicazione della facoltà prevista dall’art.17, comma 3 del vigente CCNL, in quanto l’accorpamento delle due aree Tecniche comprometterebbe e pregiudicherebbe la funzionalità, in termini di efficacia ed efficienza, non solo dell’Area Tecnica Edilizia Privata ma anche di quella Tecnica Manutentiva — LL.PP., aree queste di fondamentale importanza per la tutela dei rilevanti e non declinabili interessi pubblici connessi, quanto alla prima, al corretto sviluppo urbanistico ed edilizio del territorio e alla vigilanza e repressione dell’abusivismo edilizio, quanto alla seconda, alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, alla tutela e alla manutenzione del patrimonio comunale nonché alla tutela e agli interventi in materia ambientale…

Riconfermato pertanto, Sergio Ponticorvo quale Responsabile dell’Area Area Tecnica Edilizia Privata e Area Vigilanza.

Nomina Responsabili Comune di Positano