Positano: ci lascia Vincenzina D’Urso, una vita dedicata alla famiglia ed al lavoro. Triste giornata quella di oggi per Positano, la perla della Costiera Amalfitana: all’età di 88 anni, ci ha lasciati Vincenzina D’Urso, vedova Iorio, dopo una vita dedicata interamente alla famiglia ed al lavoro.

A darne il triste annuncio sono la figlia, il genero, i nipoti, le sorelle, il fratello e tutti i parenti.

“La sua simpatia era travolgente” , questo uno dei commenti su Vincenzina che era una presenza costante in Via dei Mulini come molti la ricordano.

Una persona gioiosa, piena di energia, comunicativa, lavoratrice , che tanti volevano bene, mancherà a tutti .

Il rito funebre sarà celebrato domani, martedì 15 marzo, alle ore 15.30 nella Chiesa del S.S. Rosario in Piazza dei Mulini.

L’intera redazione di Positanonews si stringe alla famiglia in questo doloroso momento e porge a tutti coloro che l’hanno amata le sue più sentite condoglianze.