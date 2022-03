Positano: a partire dal 23 aprile la scuola di arti sceniche diventa a cadenza settimanale. All’interno della rassegna Vicoli in Arte di Positano, l’amministrazione del sindaco Giuseppe Guida organizza una scuola di teatro, esattamente di arti sceniche, che sta riscuotendo molto interesse in Costa d’ Amalfi dove mancava da decenni una iniziativa del genere . Alle 18 del 23 aprile prossimo la prima lezione poi uno spettacolo in Piazza Gioia

“Stiamo avendo un grande successo – dice Giulia Talamo -, al momento abbiamo una settantina di iscrizioni dalla Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, ma anche da Napoli e Salerno”

Gli organizzatori invitano a seguire la pagina Facebook Vicoli in Arte