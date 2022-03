Positano avvolta nella nebbia, uno spettacolo surreale. La perla della Costiera amalfitana avvolta così dalla nebbia non la avevamo mai vista. Dai Colli di San Pientro a Piano di Sorrento a Sant’Agata di Massa Lubrense capita abbastanza spesso , con le condizioni meteo avverse, ma una volta avviatisi vero la Costa d’ Amalfi sulla S.S. 163 la nebbia scompare, non è stato così oggi, con tutti i rischi e le conseguenze, alcuni incidenti ma nessuno grave per fortuna. Lo spettacolo è stato surreale e suggestivo e lo abbiamo ripreso in diretta su Positanonews TV e sui nostri seguiti canali social network, facebook, twitter, instagram e You tube .

Cosa è la nebbia?

La nebbia è il fenomeno meteorologico per il quale una nuvola scendendo a bassa quota si disgrega per via della pressione elevata dovuta all’abbassamento di quota. Costituita da goccioline di acqua liquida o cristalli di ghiaccio sospesi in aria, a causa della diffusione della luce solare da parte dell’acqua in sospensione, la nebbia si manifesta come un alone biancastro che limita la visibilità degli oggetti: secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale, l’espressione nebbia (indicata FG, dall’inglese fog) si applica quando la visibilità è inferiore ai 1000 metri. Per visibilità da 1000 a 5000 metri si usa il termine foschia (indicata BR, dal francese brume).