Positano, Antonio Palumbo lascia l’incarico di consulente per i lavori pubblici “Motivi personali”

Positano, Costiera amalfitana. Antonio Palumbo, già segretario cittadino di Forza Italia nella cittadina della Costa d’ Amalfi , ex assessore ed ex consigliere dell’ Alba della Libertà, il gruppo fondato da Michele De Lucia , lascia l’incarico di consulente per i lavori pubblici, incarico che gli aveva conferito il sindaco Giuseppe Guida . A Positanonews Palumbo ha chiarito i motivi per cui ha lasciato questo incarico “Sono prettamente motivi personali, non politici, esclusivamente personali”