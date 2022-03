Positano, Anna Celentano sul Pnrr: “Scuola, mobilità e dissesto idrogeologico e bandi per i tecnici locali per presentare progetti”

Scuola, mobilità e dissesto idrogeologico. Sono le tre parole cardine attorno alle quali ruota il lavoro di Anna Celentano da alcuni mesi a questa parte. La Celentano è assessore al comune di Positano da novembre 2021, quando sostituì Nino Di Leva subentrando come quota rosa nella Giunta del sindaco Giuseppe Guida. Positanonews ha sentito per la prima l’assessore sulla gestione dei fondi del Pnrr, che dichiara di essere al lavoro per la transizione ecologica della città verticale: Stiamo lavorando a varie linee. E’ un lavoro enorme e il problema è che mancano le risorse umane come hanno detto anche altri sindaci, ma stiamo provvedendo a coinvolgere anche i tecnici locali. Abbiamo chiesto a loro di presentare dei progetti, perché la cosa più importante è la progettualità, che serve per far fronte a tutte le prospettive di finanziamento del Pnrr. Fra queste ha avuto priorità la scuola, come detto dal sindaco Giuseppe Guida. Ci sono altri lavori per la mobilità, tra questi progetti con l’assessore Raffaele Guarracino si faranno postazioni con biciclette elettriche per la viabilità. Abbiamo approvato tanti altri progetti sull’ambiente e il dissesto idrogeologico che pubblicheremo a breve. E’ un grosso sforzo che l’amministrazione sta facendo.l Comune di Positano sta raccogliendo manifestazioni d’interesse da parte di soggetti privati per l’attuazione di forme collaborative, anche in partenariato pubblico-privato, per la presentazione di una proposta progettuale a valere sul Bando “Attrattività dei Borghi”— linea B “Avviso pubblico progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici – PNRR M1C3 – investimento 2.1” (pubblicato dal Ministero della Cultura il 20.12.2021).

Possono partecipare:

– Enti privati, tra cui Associazioni senza scopo di lucro, Fondazioni, istituzioni culturali, Imprese (a partecipazione privata o mista, micro, piccole e medie imprese);

– Privati cittadini interessati a contribuire con il loro patrimonio materiale o immateriale, specificando il loro contributo in termini di bene materiale, esperienze o competenze.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Protocollo del Comune di Positano, secondo una delle seguenti modalità:

– tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunedipositano.it {Si precisa che questa casella di posta riceve solo da altri indirizzi pec};

– a mano, presso l’Ufficio protocollo del Comune di Positano, via G. Marconi, n.111 —CAP 84017 Comune

di Positano Provincia di Salerno, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

– tramite raccomandata A/R presso l’Ufficio protocollo del Comune di Positano entro e non oltre il giorno 08/03/2022

Specificando in OGGETTO: Manifestazione Interesse bando “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI – LINEA B – PNRR M1C3 – INVESTIMENTO 2.1”

Per qualsiasi informazione inerente il presente Avviso è possibile contattare l’Ufficio Amministrazione al numero 0898122516 via e-mail all’indirizzo affarigenerali@oomuyne.positano.sa.it o via pec a: affari.generali@pec.comunedipositano.it