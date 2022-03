Positano affascina i turisti anche in inverno ed il freddo pungente non frena la voglia di un tuffo in mare

La magia di Positano attrae turisti anche nel periodo invernale. Un gruppo di turisti provenienti da Londra, dopo una bellissima passeggiata sul Sentiero degli Dei, ha deciso di raggiungere la Spiaggia Grande per godersi la bellezza del mare che oggi si presenta azzurro e calmo. Con loro anche un nepalese che, sfidando il freddo pungente di questa giornata di marzo baciata dal sole ma caratterizzata dalle basse temperature, non ha resistito alla tentazione di tuffarsi in quelle acque cristalline sotto gli occhi stupiti dei presenti ed anche un po’ di invidia per tanto coraggio.

Positano si conferma una città turistica a 360 gradi, accogliente in tutte le stagioni dell’anno e capace di offrire momenti unici a contatto con la natura e la bellezza dei propri paesaggi.