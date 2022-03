Positano accogliente: i bimbi ucraini già a scuola. La guerra in Ucraina non può lasciarci indifferente ed ognuno di noi è chiamato ad un gesto di solidarietà, in base alle proprie disponibilità, nei confronti di chi ha perso tutto trovandosi costretto a fuggire abbandonando la propria casa e tutti gli effetti personali per cercare salvezza in altri paesi.

Anche Positano ha aperto le porte del cuore, accogliendo diverse famiglie, da madri a bambini. Bambini che sono già stati accolti a scuola.

«Una bella notizia per il nostro paese, che ha capito sin da subito che la cosa che i bambini dell’Ucraina desiderano è normalità. Così, con la preside Stefania, i bambini sono già a scuola», ha detto il sindaco della perla della Costiera Amalfitana, Giuseppe Guida.