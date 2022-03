Positano, a Piazza dei Mulini un inno alla pace con i colori dell’Ucraina

Positano. Piazza dei Mulini rappresenta da tempo il centro nevralgico della città verticale, il luogo in cui si celebrano gli avvenimenti importanti con allestimenti a tema sempre bellissimi. Da ultimo il cerchio di rose gialle installato in occasione della Festa della Donna. Ed ora quel cerchio diventa il simbolo dell’appello alla pace con l’aggiunta del blu in modo da richiamare i colori della bandiera dell’Ucraina, martoriata dalla guerra che continua a mietere vittime. Ed al centro la scritta “Peace” con i colori dell’arcobaleno. Ed anche Via dei Mulini è stata ricoperta di rose gialle con un tocco di blu.

Un gesto semplice ma molto sentito da parte dell’amministrazione e che vuole dare voce a tutti i positanesi che invocano una fine dell’atrocità della guerra. Un appello che arriva da una delle città simbolo dell’accoglienza e che si unisce in un abbraccio virtuale al popolo ucraino martoriato dal conflitto.