Positano: a partire da oggi 23 aprile la scuola di arti sceniche diventa a cadenza settimanale

Positano: a partire dal 23 aprile la scuola di arti sceniche diventa a cadenza settimanale. All’interno della rassegna Vicoli in Arte di Positano, l’amministrazione della perla della Costiera Amalfitana organizza una scuola di teatro. Alle 18 la prima lezione poi uno spettacolo in Piazza Gioia

Ci sono ancora posti a disposizione per iscriversi alla Scuola di Arti Sceniche che avrà inizio Sabato 23 Aprile alle ore 18:00.

Ricordiamo che è sufficiente inviare un messaggio sulla pagina Facebook di Vicoli in Arte scrivendo nome e cognome, data di nascita e un recapito telefonico. In alternativa è possibile inviare i dati attraverso un messaggio Whatsapp ad uno dei seguenti recapiti: 3335800700 / 3349118563.

A presto con tante novità