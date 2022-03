PNRR, il rischio si spendere male e stravolgere la Costiera amalfitana col PNRR. Il caso Minori. Si stanno producendo progetti a pioggia senza un confronto e senza una “visione” .Neanche un incontro con i cittadini , a farlo è stato il Club UNESCO ad Amalfi . Il rischio che vi siano altri “buchi” inutili come la galleria Minori Maiori che per evitare un semaforo abbrevia di pochi secondi il tragitto delle auto spendendo 19 milioni di euro..se va bene…Come denunciato da De Iuliis . Ma non solo , altri interventi che dovrebbero spronare e stimolare un dibattito politico che rimane latente e sterile. Salvo la proposta della ZTL dal sindaco Milano al momento vediamo una Costiera divisa e frammentaria legata ai campanili e incapace anche di nominare un rappresentante della Conferenza dei sindaci , che é fra l’altro un organismo informale…