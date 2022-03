Piano di Sorrento: via Mortora San Liborio dissestata, ieri due incidenti. Due incidenti, fortunatamente non gravi, si sono verificati nel corso della giornata di ieri, venerdì 25 marzo 2022, a Piano di Sorrento, lungo via Mortora San Liborio. La strada, infatti, non si trova in buone condizioni.

Il primo incidente è avvenuto a causa di un furgoncino il quale, parcheggiato lungo la strada, impediva la vista ai veicoli di passaggio. Per questo motivo, due automobili si sono incrociate, toccandosi di striscio.

Il secondo incidente, invece, ha coinvolto un motociclo poco prima della Siesta.

Insomma, due incidenti non gravi, che però si sono verificati lungo una strada davvero rovinata.