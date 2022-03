Piano di Sorrento , il ricordo di Teresa di Paola d’ Esposito. Teresa Maresca ( nella foto con il marito Domenico D’Elia), se ne è andata all’età di soli 57 anni, un dolore per il marito, i figli ed i familiari tutti, ma anche per chi la ha conosciuta e amata sentendola come una persona di famiglia

Il tuo sorriso disarmante, Teresa, mi apriva un mondo nella tua serenità, da quando ti ho conosciuto da bambina.

Ora il tuo sorriso apre le porte del paradiso.

Foto 2 di 2



Salutami la mia nonna anzi le mie nonne che ti hanno voluto un bene incondizionato.

Sei sempre stata un familiare e rimarrai un pezzo di cuore per me tutti noi❤️

Riposa in pace🙏