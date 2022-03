Piano di Sorrento si divide sulle processioni, San Michele si fa e Mortora dice no per il rischio Covid

Piano di Sorrento ( Napoli ) Mortora contro San Michele. A volte succede che si hanno divergenze all’interno di uno stesso paese con due parrocchie, ma non è uno scontro fra Don Rito e Don Pasquale, bensì due differenti modi di porsi rispetto alle processioni della Settimana Santa che preparano per la Pasqua molto sentite in penisola sorrentina . La scelta di Mortora, come Massa Lubrense, forse è dettata dall’aumento dei casi di Covid o per prudenza, San Michele ha deciso di farle, ma ovviamente seguendo i criteri dettati dalle regole del distanziamento e della mascherina. Ora a dividersi saranno i commenti