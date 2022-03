Piano di Sorrento, scassano una vetrina per rubare in un negozio . Arrestati dai carabinieri

Piano di Sorrento ( Napoli ) Scassano una vetrina per rubare in un negozio. Nella serata di domenica un giovane di Castellammare di Stabia, C. L., già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di svaligiare negozio di Piano di Sorrento ,”Paola Riva”, lungo il Corso Italia, all’angolo con via Bagnulo. Prontamente i Carabinieri di Piano di Sorrento, diretti dal Comandante Russo, con l’ausilio dei colleghi del radiomobile di Sorrento, hanno bloccato il malvivente, che da successivi accertamenti è risultato essere anche l’autore di altri furti in penisola, nonché l’autore di un tentato furto all’armeria Tizzani. Ora si trova agli arresti domiciliari in Castellammare di Stabia.