Piano di Sorrento: proseguono i lavori a Marina di Cassano, presto la messa in opera della nuova ringhiera. Stamane il Sindaco Salvatore Cappiello e il responsabile dei Lavori pubblici arch. Francesco Cannavale, in uno con gli assessori competenti Anna Iaccarino e Marco D’Esposito, si sono recati a Marina di Cassano per verificare lo stato dell’arte dei lavori alle rampe. Il referente della Ditta esecutrice ha rappresentato che, sebbene possano presentarsi difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime, i lavori ad oggi proseguono come da programma e a breve si comincerà anche con la messa in opera della nuova ringhiera.

